Ренкинг: Корпоративный корпус Ренкинг: Корпоративный корпус
Точка У Точка У
Проект "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Общество
Дата публикации

В Киеве появилась улица Морских пехотинцев

В Киеве появилась улица Морских пехотинцев

В столице уже переименовано более сотни городских объектов, названия которых связаны с Россией и ее сателлитами, в частности, улица Мичурина в Соломенском районе теперь носит название Морских пехотинцев.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщает Киевский городской совет.

Там отметили, что в мае текущего года экспертная комиссия порекомендовала включить улицу Мичурина в список городских объектов, названия которых связаны с Российской Федерацией или ее сателлитами.

Улица Мичурина была названа в честь русского биолога и селекционера Ивана Мичурина.

В целях деколонизации столичной топонимики путем рейтингового электронного голосования в приложении "Киев Цифровой" было выбрано новое название этой улицы.

Среди вариантов переименования наибольшее количество, а именно 8 591 голос, набрало предложение – улица Морских пехотинцев. Новое название предложено в честь Морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

По результатам голосования и на основе экспертных выводов депутатский корпус Киевского городского совета поддержал решение о переименовании улицы Мичурина в Морских пехотинцев.

Ранее в Соломенском районе столицы улица Питерская была переименована в Лондонскую.

Напомним, в конце августа Киевсовет переименовал 95 киевских улиц, площадей и переулков .

А 8 сентября в Киеве в рамках процесса дерусификации переименовано еще почти   40 улиц, переулков и площадей.   В столице появились улицы Романа Ратушного и Князей Острожских.

Автор:
Светлана Манько