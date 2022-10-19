В Киеве появилась улица Морских пехотинцев

В столице уже переименовано более сотни городских объектов, названия которых связаны с Россией и ее сателлитами, в частности, улица Мичурина в Соломенском районе теперь носит название Морских пехотинцев.

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Об этом сообщает Киевский городской совет.

Там отметили, что в мае текущего года экспертная комиссия порекомендовала включить улицу Мичурина в список городских объектов, названия которых связаны с Российской Федерацией или ее сателлитами.

Улица Мичурина была названа в честь русского биолога и селекционера Ивана Мичурина.

В целях деколонизации столичной топонимики путем рейтингового электронного голосования в приложении "Киев Цифровой" было выбрано новое название этой улицы.

Среди вариантов переименования наибольшее количество, а именно 8 591 голос, набрало предложение – улица Морских пехотинцев. Новое название предложено в честь Морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

По результатам голосования и на основе экспертных выводов депутатский корпус Киевского городского совета поддержал решение о переименовании улицы Мичурина в Морских пехотинцев.

Ранее в Соломенском районе столицы улица Питерская была переименована в Лондонскую.

Напомним, в конце августа Киевсовет переименовал 95 киевских улиц, площадей и переулков .

А 8 сентября в Киеве в рамках процесса дерусификации переименовано еще почти 40 улиц, переулков и площадей. В столице появились улицы Романа Ратушного и Князей Острожских.