В Киеве появится сквер имени "Да Винчи": уже выделили земельный участок

Киевский городской совет предоставил разрешение на отвод в постоянное пользование земельного участка под сквер имени Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи".

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что КП "Киевзеленстрой" получило разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка в постоянное пользование для обслуживания и эксплуатации Сквера Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи) по ул. Николая Гайцана, 12/14 в Печерском районе.

Площадь земельного участка составляет ориентировочно 0,17 га.

Соответствующее решение принято на пленарном заседании Киевсовета.

Как отметил заместитель городского головы – секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко, Киевсовет поддерживает все мероприятия по оказанию почестей памяти Героев Украины.

"Война отнимает у нас лучших. Дмитрий Коцюбайло навсегда останется в памяти как настоящий патриот и Защитник своего государства. Он боролся за Украину и вел за собой людей", – подчеркнул Бондаренко.

О Дмитрии Коцюбайло ("Да Винчи")

Дмитрий Коцюбайло на позывной Да Винчи, именем которого назван батальон, родился 1 ноября 1995 года в селе Заднестрянском Ивано-Франковской области.

Участвовал в Революции Достоинства. Участник российско-украинской войны, в том числе – командир взвода добровольцев (2014) и роты (2015).

В 2014 году получил тяжелое ранение в Песках Донецкой области. Через 3 месяца после выздоровления вернулся на фронт.

Участвовал в освобождении Карловки, поселка Пески, Авдеевки, а также в боях под Степановкой, Савур-Могилой, Старогнатовкой.

17 марта 2016 года был назначен командиром 1-й отдельной штурмовой роты "Волки Да Винчи" ГУК ПС, переформатированной в батальон.

В ноябре 2021 года Зеленский присвоил Коцюбайло звание Героя Украины.

О гибели Дмитрия Коцюбайло, бойца 67-й отдельной механизированной бригады, стало известно 7 марта 2023 года. Он погиб в бою под Бахмутом Донецкой области.

Президент Владимир Зеленский назвал Дмитрия Коцюбайло "человеком-символом" и "человеком-храбростью".