В Киеве с 1 июня заработают 34 детских садика: список и условия принятия ребенка

С 1 июня в Киеве заработает часть детсадов. Малышей будут принимать 34 коммунальных садика в разных районах столицы.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Часть детских садов, определив нынешнюю потребность в местах, столица откроет уже с 1 июня. Сначала малышей будут принимать 34 коммунальных садика в разных районах города.

"Это сложное решение для столицы, которая живет в условиях военного положения, но необходимо. Поскольку многие родители работают или планируют вернуться к работе, в том числе и на предприятия критической инфраструктуры, а детей оставить не с кем", - отметил Кличко.

Основанием для принятия ребенка в садик будет справка от обоих родителей о том, что они работают.

Возобновят свою работу только те детсады, в которых или рядом с которыми есть укрытия.

Также готовы к возобновлению работы 14 частных садов Киева.

Перечень открывшихся коммунальных детсадов 1 июня:

📍Голосеевский район – 6 садиков (№ 106, 196, 262, 340, 389, 798)

📍Дарницкий район - 2 садика (№550, 809)

📍Деснянский район - 1 сад (№758)

📍Днепровский район - 4 садика (№ 244, 535, 619, 655)

📍Оболонский район - 3 садика (№30, 572, 704)

📍Печерский район - 1 сад (№424)

📍Подольский район - 3 садика (№307,486,777)

📍Святошинский район - 3 садика (№33, 179, 214)

📍Соломенский район - 6 садиков (№10, 63,168, 376, 382, 648)

📍Шевченковский район - 5 садиков (№79, 112, 180, 429, 810)