В Киеве ситуация с убежищами гораздо лучше, чем во многих регионах, - результаты всеукраинской проверки ГСЧС

Всеукраинская проверка доступности и состояния убежищ, которую объявил премьер-министр Денис Шмыгаль 1 июня, выявила тысячи закрытых и непригодных для пребывания людей убежищ практически во всех регионах.

Об этом пишет сайт Obozrevatel, проанализировав данные, полученные от ГСЧС.

«В Украине рабочие комиссии с участием Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) провели проверки убежищ. Проверили более 98% всех объектов. В 5879 комиссия не смогла попасть с первого раза – оказалось, что они закрыты и доступа нет. Кроме того, 14 398 убежищ оказались непригодными. Как показала проверка, в Киеве ситуация с убежищами гораздо лучше, чем во многих областях страны», - говорится в публикации.

Закрытыми во время проверки в масштабах страны оказались 5879 убежищ. Больше всего – в Запорожской области (1349 убежищ), Львовской (1316) и Николаевской (483).

Меньше всего закрытых убежищ обнаружили в Херсонской области (21), в Киеве (25) и Кировоградской области (28).

По данным ГСЧС, которые цитирует Obozrevatel, в Украине в целом 47,3 тыс. убежищ, которые готовы к использованию. Больше всего – в Киеве (2918 убежище) и в Житомирской области (2399). Для сравнения: в Сумской области всего 953 готовых убежищ.

Непригодными к использованию в целом по Украине оказались 14 398 убежищ. Больше всего – в Запорожской (53,33%) и Сумской (44,27%) областях. Меньше всего непригодных убежищ – в Кировоградской области (6,81%) и Хмельницкой (7,26).

При этом ответственность за состояние убежищ лежит на том ведомстве, которому они принадлежат, отмечает издание.

«В Украине есть три вида убежищ: государственные, коммунальные (принадлежащие городу) и частные. За состояние убежища отвечает то ведомство, на балансе которого оно находится. Коммунальные предприятия отвечают только за состояние коммунальных убежищ. Те убежища, которые находятся в государственной и частной собственности – ответственность органов центральной власти или частного собственника», - говорится в публикации.