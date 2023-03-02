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В Киеве совершенствуют систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях: какие изменения
Столица усовершенствует систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. В качестве образца взяты системы, работающие в США, Германии и Польше.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"Столица усовершенствует систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Работу над этим начали еще до полномасштабного вторжения России. За образец взяты системы, работающие в США, Германии и Польше", - отметил Кличко.
По его словам, первые объекты реконструированной системы – 15 точек оповещения – уже протестировали в Деснянском районе столицы.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"А через две недели к ним добавят еще 12. Всего в Деснянском районе предусмотрено установить 47 точек оповещения", - отметил Кличко
Он добавил, что в Киеве всего 630 точек оповещения.
Новая система может работать около недели без электроснабжения – на своем резервном оборудовании. Следовательно, даже в условиях отключения всех операторов связи эта система будет действовать, ведь будет управляться автономно и с использованием искусственного интеллекта.
Кроме формирования сигнала "Внимание всем", она позволяет выполнить адресное (индивидуальное на каждый громкоговоритель) уведомление граждан в зависимости от типа чрезвычайной ситуации, ее масштаба и прогноза развития.