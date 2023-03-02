В Киеве совершенствуют систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях: какие изменения

Столица усовершенствует систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. В качестве образца взяты системы, работающие в США, Германии и Польше.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Столица усовершенствует систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Работу над этим начали еще до полномасштабного вторжения России. За образец взяты системы, работающие в США, Германии и Польше", - отметил Кличко.

По его словам, первые объекты реконструированной системы – 15 точек оповещения – уже протестировали в Деснянском районе столицы.

"А через две недели к ним добавят еще 12. Всего в Деснянском районе предусмотрено установить 47 точек оповещения", - отметил Кличко

Он добавил, что в Киеве всего 630 точек оповещения.

Новая система может работать около недели без электроснабжения – на своем резервном оборудовании. Следовательно, даже в условиях отключения всех операторов связи эта система будет действовать, ведь будет управляться автономно и с использованием искусственного интеллекта.

Кроме формирования сигнала "Внимание всем", она позволяет выполнить адресное (индивидуальное на каждый громкоговоритель) уведомление граждан в зависимости от типа чрезвычайной ситуации, ее масштаба и прогноза развития.