В Киеве умер актер, народный артист Украины Александр Гетманский

В столице Украины в возрасте 63 лет скончался актер, народный артист Украины Александр Гетманский. Об этом сообщила пресс-служба Национального академического драматического театра им. Леси Украинки.

"Сегодня ночью после продолжительной болезни ушел в вечность народный артист Украины Александр Николаевич Гетманский. Вечная память талантливому артисту! Искренние соболезнования семье и друзьям", - говорится в сообщении.

В пресс-службе театра уточнили, что Гетманского похоронят в поселке Высокий Харьковского района Харьковской области.

"Отпевание состоится в Свято-Ильинском храме поселка Высокий в понедельник с 12 до 14 часов", - добавили в пресс-службе.

Гетманский родился в Харькове 22 января 1960 года. Он получил образование в Киевском государственном институте театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого, а затем закончил актерский факультет Харьковского института искусств. Он играл актеров во многих спектаклях и фильмах. В частности, известен по фильму "Поводырь", где сыграл комиссара ОГПУ.

В 1994 году Гетманский получил почетное звание заслуженного артиста Украины, в 2004 - народного артиста Украины.