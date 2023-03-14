В Киеве усовершенствуют систему инженерных заграждений: что будет с блокпостами и окопами

В Киеве решили усовершенствовать систему инженерных заграждений – часть блокпостов уберут, часть переведут в "спящий" режим, а некоторые обновят.

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Об этом сообщает Киевская городская военная администрация (КГВА).

"Инженерные сооружения, которые и в дальнейшем должны выполнять свою функцию безопасности для столицы - будут оставаться. Но их составляющие будут усовершенствованы - непригодные бетонные блоки, мешки с песком, противотанковые ежи заменят новыми; укрепят блиндажи, приведут в порядок окопы", - отметил начальник КГВА Сергей Попко.

Часть инженерных заграждений, которые будут иметь значение для обороны города, останутся в "спящем" режиме. То есть такие блокпосты уберут из проезжей части, но бетонные блоки, мешки с песком, противотанковые ежи оставят в определенных местах. Это сделают для того, чтобы в случае возникновения угрозы оперативно вернуть все в боевой режим в самое короткое время.

Остальные инженерные заграждения Киева, в которых сейчас нет нужды, демонтируют. Такие блокпосты уберут из проезжей части; вывезут бетонные блоки, мешки с песком и противотанковые ежи; будут засыпаны окопы, демонтированы блиндажи.

"Внедрение такого системного решения сделает Киев более комфортным для жителей. Таким образом, мы разгрузим дороги столицы, что позволит киевлянам свободнее передвигаться по городу. Но прошу никого не забывать – война в Украине продолжается! Полностью военную угрозу с северного направления никто не снимал", – добавил Попко.

Ранее начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявлял, что угроза повторного наступления оккупантов на Киев существует пока продолжается война и мобилизация в России.

Источник фото: Depositphotos