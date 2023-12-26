В Киеве установят блокпосты, ограничительные знаки и инженерные заграждения: в чем причина

В Киеве будут продолжаться "учения безопасности" с 25-го по 28-е декабря. В столице планируется развертывание временных блокпостов, установка ограничительных знаков, элементов инженерных заграждений.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации.

"В условиях войны, защита и безопасность Киева и его жителей - это сверхважная задача. И ее решение требует постоянного повышения уровня навыков, взаимодействия и боеспособности всех структур, обеспечивающих оборону столицы. Поэтому, группировка сил и средств обороны города Киева во взаимодействии с Киевской городской военной администрацией, патрульной и национальной полицией и другими структурными подразделениями будут проводить учения в разных районах столицы с 25-го по 28-е декабря", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти учения предполагают развертывание временных блокпостов, установление ограничительных знаков, элементов инженерных заграждений.

"По условиям происходит отработка проверки транспорта, документов, элементов защиты блокпоста, определенные демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия", - объясняют в КМВА.

Там добавляют, что обучение имеет задачу – усовершенствование системы управления, организации, эффективного взаимодействия для обеспечения общественной безопасности (в случае обострения ситуации) и определенные меры по защите гражданского населения.

"Война не закончилась. Угрозы для столицы и ее жителей до сих пор существуют. И если Киев с каждым месяцем становится все более безопасным – это заслуга всех структур, сил и ведомств, которые ежедневно работают ради вашей защиты! Такие тренировки нужно проводить системно, а за результатами штатного анализа после тренировок выявлять недостатки, исправить ошибки и еще лучше готовиться к выполнению важной задачи – защите Киева и его жителей от потенциальных угроз", - отметил Сергей Попко, начальник КМВА.

Напомним, сейчас вокруг столицы построена многоуровневая система противовоздушной обороны. Она состоит из мобильных огневых групп, зенитно-ракетных комплексов разной дальности.

Кроме того, вокруг Киева создано несколько рубежей обороны протяженностью около тысячи километров и построены надежные системы огневого поражения противника.