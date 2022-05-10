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В Киеве ухудшилось качество воздуха: киевлян просят закрыть окна

В Киеве ухудшилось качество воздуха
В Киеве ухудшилось качество воздуха

В Киеве сегодня с утра наблюдается ухудшение качества воздуха. В частности, в Святошинском, Оболонском и Подольском районах. 

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Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Он объяснил, что это связано с продолжающейся ликвидацией пожаров в экосистемах Киевской области.

В частности, тлеют торфяники в Бучанском районе. Также локализовали очаги лесных пожаров возле нескольких сел Бучанского района. Там сейчас тлеет травяной настил.

К тушению пожаров в лесах на территориях, находившихся во временной оккупации, ГСЧС привлекает также пиротехников, чтобы обследовать подъездные пути для работы спасательных служб.

"Я обращаюсь к киевлянам: если вы видите задымленность в вашем районе, чувствуете запах гари, - плотно закрывайте окна в квартирах и без нужды не находитесь на улице", - призвал Кличко. 

Автор:
Светлана Манько