В Киеве водоснабжение должно возобновиться в ночь на 17 декабря

По состоянию на 23:00, 16 декабря в столице Украины в некоторых домах все еще отсутствует водоснабжение в результате ракетных ударов, но основные работы по восстановлению водоснабжения завершаются и вскоре система заработает.

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Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

Система должна заполниться через несколько часов, соответственно после этого ночью водоснабжение возобновится по всему Киеву.

"Для предотвращения неконтролируемой утечки воды убедитесь, что водопроводные краны в ваших квартирах закрыты. Работы же по восстановлению теплоснабжения тоже продолжаются", — отметил глава города.

Кличко добавил, что специалисты также прилагают усилия, чтобы как можно быстрее подать тепло во все дома жителей столицы.

Напомним, в воздушном пространстве Киева в пятницу зафиксировали около 40 ракет, 37 из них сбили силы ПВО. Во время массированной ракетной атаки 16 декабря в столице также раздавались взрывы в трех районах. В результате обстрелов в городе возникли перебои с электроснабжением. В частности, вводили экстренные отключения э/э .

Кроме того, в этот день метрополитен не будет перевозить пассажиров в связи с повреждением энергетической системы и аварийными отключениями электроэнергии.