В Киеве задержали "сторонника русского мира", "отомстившего" за отключение света "минированием" ОП

При процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры Киева 51-летнему киевлянину сообщено о подозрении в заведомо ложном сообщении о подготовке взрыва здания, обеспечивающего деятельность органов государственной власти.

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Как сообщает Киевская городская прокуратура, следствие установило, что вечером 28 ноября неизвестный сообщил на спецлинию полиции "102" о заминировании здания Офиса президента на улице Банковой в Киеве.

Правоохранители установили личность минера и задержали его. Причину своего поступка мужчина объяснил недовольством из-за отключения электроэнергии.

"По месту жительства 51-летнего подозреваемого, который оказался поклонником "русского мира", изъят мобильный телефон с сим-картой, с помощью которых он сделал неправдивое сообщение о заминировании, а также коммунистическую символику и георгиевские ленты", - говорится в сообщении.

Как уточняют в столичной полиции, фигуранта задержали по месту жительства на улице Академика Стражеско в Соломенском районе. Как выяснили правоохранители, ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление.

Мужчине по части 2 статьи 259 Уголовного кодекса может грозить от четырех до восьми лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Проверяется причастность подозреваемого к другим правонарушениям, в частности, коллаборационной деятельности.

Напомним также, что сообщение о якобы заминировании здания ОП поступало правоохранителям, в том числе, в январе этого года. После проверки, как и в этот раз, опасных предметов обнаружено не было.