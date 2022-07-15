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В Киевской области в поселке Макаров открыли модульный городок
В поселке городского типа Макаров Киевской области открыли модульный городок для внутренне перемещенных лиц и людей, потерявших жилье в результате российской агрессии.
Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.
“Сегодня открываем восьмой модульный городок – в Макарове. Проинспектировал готовность”, - заметил Чернышев.
Он подчеркнул, что власти продолжают реализовывать подобные проекты в освобожденных от оккупантов областях.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Модульное жилье временное, забота - не временная!", - подчеркнул министр.
Отметим, для жителей Черниговской области продолжается устройство модульного городка в селе Новоселовка.
Отметим, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук отметила, что к началу зимы Украина пытается сделать все, чтобы больше украинцев, потерявших дома из-за российской агрессии, были обеспечены жильем.
Но сейчас многие внутренне перемещенные лица временно проживают в школах, больницах, санаториях и других местах компактного проживания, которые приютили людей в первые дни и недели полномасштабной войны. Но в последние дни в Минреинтеграции поступают жалобы на то, что некоторые учреждения начали выселять переселенцев.