В Киевской области в поселке Макаров открыли модульный городок

В поселке городского типа Макаров Киевской области открыли модульный городок для внутренне перемещенных лиц и людей, потерявших жилье в результате российской агрессии.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

“Сегодня открываем восьмой модульный городок – в Макарове. Проинспектировал готовность”, - заметил Чернышев.

Он подчеркнул, что власти продолжают реализовывать подобные проекты в освобожденных от оккупантов областях.

"Модульное жилье временное, забота - не временная!", - подчеркнул министр.

Отметим, для жителей Черниговской области продолжается устройство модульного городка в селе Новоселовка.

Отметим, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук отметила, что к началу зимы Украина пытается сделать все, чтобы больше украинцев, потерявших дома из-за российской агрессии, были обеспечены жильем.

Но сейчас многие внутренне перемещенные лица временно проживают в школах, больницах, санаториях и других местах компактного проживания, которые приютили людей в первые дни и недели полномасштабной войны. Но в последние дни в Минреинтеграции поступают жалобы на то, что некоторые учреждения начали выселять переселенцев.