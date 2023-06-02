В "Киевском метрополитене" назвали количество людей, воспользовавшихся за месяц подземкой как укрытием

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" отмечает, что в течение мая столичной подземкой в качестве укрытия во время комендантского часа ночью воспользовались 92 тысячи человек, в том числе 10,3 тысячи детей.

Как указано в сообщении КП, всего в мае было 19 ночей, когда раздавался звук сирены. Там напоминают, что инфраструктура, коллектив предприятия и полицейские в метро работают в круглосуточном режиме, чтобы обеспечить надлежащий уровень безопасности и условий пребывания.

"На станциях есть санузлы, фонтанчики с водой и дополнительные стулья. При необходимости работники станции выдают матрасы и одеяла, однако большинство людей, именно во время ночной тревоги, приходят со своими комплектами", - говорят в КП.

В свою очередь, для пассажиров с маленькими детьми дежурные по станции по возможности выделяют помещение, где удобнее находиться с детьми. Предприятие также напоминает, что на станциях прохладно, поэтому призывает граждан предусмотреть наличие теплой одежды и пледов.

"46 подземных станций столичного метро работают как укрытие в круглосуточном режиме. В случае объявления сигнала "воздушная тревога" в комендантский час (с 0:00 до 5:00) проход на станцию обеспечивает работник полиции. Также не забывайте брать с собой документ, который удостоверяет личность, ведь правоохранитель проверяет его у входа", - напомнили в "Киевском метрополитене".

Напомним также, что сейчас идет скандал с гибелью в Киеве в ночь на 1 июня трех человек из-за того, что они не могли попасть в укрытие, поскольку то было закрыто. Сейчас о подозрении сообщено четырем ответственным лицам, а ситуация с доступностью укрытий для граждан получила жесткую оценку президента Владимира Зеленского и была вынесена на заседание Ставки верховного главнокомандующего с соответствующими поручениями полиции.

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