В Крыму закрыли пункты пропуска на въезд и выезд для граждан Украины

Российская оккупационная власть в Крыму без объявлений и предупреждений закрыла въезд для граждан Украины. 23 февраля на территорию временно оккупированного полуострова пускают только людей с российскими паспортами.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. За два часа около 50 украинцев получили отказ во въезде на территорию Крыма.

"Выезд с полуострова заблокирован. Российские силовики объясняют это тем, что якобы украинские власти прекратили работу КПВВ в одностороннем порядке. Хотя со стороны материковой Украины КПВВ работают в штатном режиме", - подчеркнула Денисова.

Таким образом оккупационная власть нарушает права человека. Ограничивая свободу передвижения граждан, как отметила омбудсмен, Россия нарушает Международный пакт о гражданских и политических правах от 1966 года.

Статья 12 этого документа гарантирует каждому законно находящемуся в Крыму право на свободное передвижение и запрещает лишать граждан Украины права на въезд на территорию собственного государства.

В настоящее время точно не известно, почему украинцев не пускают на территорию Крыма.

Россия ограничивает право граждан Украины въезжать на территорию полуострова в условиях обострения конфликта на Донбассе. В добавок, РФ признала независимость так называемых "Л/ДНР".

После этого Совет федераций России разрешил использовать российские вооруженные силы за рубежом. То есть президенту РФ Владимиру Путину разрешили ввести войска на территорию временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, независимость которых накануне признали в России.

Однако российский президент официально заявлял, что пока он не использовал это "право".