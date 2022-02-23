Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Уйти в IT Уйти в IT
Как разворовывались банки Как разворовывались банки
Smart Investments Smart Investments
Инвестиции на вырост Инвестиции на вырост
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категория
Общество
Дата публикации

В Крыму закрыли пункты пропуска на въезд и выезд для граждан Украины

В Крыму закрыли пункты пропуска на въезд и выезд для граждан Украины
Россия не пускает и не выпускает украинцев в/на полуостров. Фото: Facebook Людмилы Денисовой

Российская оккупационная власть в Крыму без объявлений и предупреждений закрыла въезд для граждан Украины. 23 февраля на территорию временно оккупированного полуострова пускают только людей с российскими паспортами.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. За два часа около 50 украинцев получили отказ во въезде на территорию Крыма. 

"Выезд с полуострова заблокирован. Российские силовики объясняют это тем, что якобы украинские власти прекратили работу КПВВ в одностороннем порядке. Хотя со стороны материковой Украины КПВВ работают в штатном режиме", - подчеркнула Денисова.

Таким образом оккупационная власть нарушает права человека. Ограничивая свободу передвижения граждан, как отметила омбудсмен, Россия нарушает Международный пакт о гражданских и политических правах от 1966 года.

Статья 12 этого документа гарантирует каждому законно находящемуся в Крыму право на свободное передвижение и запрещает лишать граждан Украины права на въезд на территорию собственного государства.

В настоящее время точно не известно, почему украинцев не пускают на территорию Крыма. 

Россия ограничивает право граждан Украины въезжать на территорию полуострова в условиях обострения конфликта на Донбассе. В добавок, РФ признала независимость так называемых "Л/ДНР". 

После этого Совет федераций России разрешил использовать российские вооруженные силы за рубежом. То есть президенту РФ Владимиру Путину разрешили ввести войска на территорию временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, независимость которых накануне признали в России.

Однако российский президент официально заявлял, что пока он не использовал это "право". 

Автор:
Вита Молодан