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В Ладыжине возобновили теплоснабжение
В городе Ладыжин, где 18 тысяч жителей оставались без тепла после ракетных обстрелов, возобновили теплоснабжение.
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Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.
"Восстановлено теплоснабжение в Ладыжине. Продолжаем диверсификацию поставок тепловой энергии в городе", - отметил он.
Напомним, Винницкая областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям 28 ноября решила объявить чрезвычайную ситуацию военного характера в городе Ладыжин. После ракетных обстрелов Ладыжинской ТЭС произошла авария в сетях теплоснабжения города.Подписывайтесь на наш Telegram канал