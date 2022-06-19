В Латвии выпустили мороженое "Слава Украине": украинцам раздают бесплатно

Выражая свою солидарность с Украиной в борьбе за свободу, латвийская компания по переработке молока и производству мороженого Food Union произвела специальное мороженое, посвященное Украине, в цветах ее государственного флага.

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Об этом пишет RUS TVNET.

В мороженом символически использовано сочетание желтого и синего цветов, а в основе рецептуры - натуральные ингредиенты, создающие неповторимое сочетание вкусов.

Лакомству дали название "Слава Украине" – лозунг суверенитета и противостояния Украины.

"Это мороженое - дань мужеству и свободолюбию украинского народа, но что еще более важно - это напоминание всем в Латвии о том, что в Украине по-прежнему идет страшная война, поэтому мы должны продолжать помогать ее народу. Тем более после того, как первая волна поддержки схлынула, - сообщила генеральный директор Food Union в Латвии Ирена Холодная.

Продукт, посвященный Украине, впервые был представлен публике в субботу, 18 июня, в общественном центре для жителей Украины Common Ground, где и состоялся праздник сине-желтого мороженого.

Сине-желтое мороженое будет бесплатно раздаваться украинцам в Рижском центре поддержки жителей Украины, в общественном центре Common Ground, а также в летних точках продажи мороженого Ekselence в Риге и Юрмале по предъявлении украинских документов, удостоверяющих личность.

1 евро с каждого проданного мороженого будeт пожертвован украинской организации по защите детей "Голоса детей".

Также компанией Food Union в Украину было направлено несколько фур сухого молока и молочных напитков для поддержки армии, больниц и подразделений национальной обороны. Кроме того, все запасы крем-сыра Rasa, который хранился на украинских складах для торговли, с началом войны безвозмездно переданы на нужды местного населения.

Напомним, швейцарская компания Drink For Peace создала благотворительную водку премиум-класса Vodka Zelensky. Всю прибыль от продажи компания перечисляет общественным организациям Украины.