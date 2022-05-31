В Мариуполе оккупанты собирают брошенные автомобили местных, бежавших от войны, - советник мэра

Все целые и поврежденные автомобили без собственников, найденные в Мариуполе, оккупанты начали свозить на площадку рынка "Азовский". Это делают якобы для учета.

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Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

"Все автомобили, найденные в городе (целые и поврежденные), без собственников оккупанты начали свозить на площадку рынка "Азовский". Сообщают, что это считается началом учета "находок". Если владельцы не появятся в течение месяца (фактически до 01.07), все автомобили будут признаны собственностью "молодой республики", - проинформировал советник мэра.

Андрющенко отметил, что это второй шаг после учета недвижимости до полного хищения имущества мариупольцев.

Напомним, российские оккупанты анонсировали запуск нового мариупольского телеканала, который будет называться "Новый Мариуполь".