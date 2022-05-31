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В Мариуполе оккупанты собирают брошенные автомобили местных, бежавших от войны, - советник мэра
Все целые и поврежденные автомобили без собственников, найденные в Мариуполе, оккупанты начали свозить на площадку рынка "Азовский". Это делают якобы для учета.
Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.
"Все автомобили, найденные в городе (целые и поврежденные), без собственников оккупанты начали свозить на площадку рынка "Азовский". Сообщают, что это считается началом учета "находок". Если владельцы не появятся в течение месяца (фактически до 01.07), все автомобили будут признаны собственностью "молодой республики", - проинформировал советник мэра.
Андрющенко отметил, что это второй шаг после учета недвижимости до полного хищения имущества мариупольцев.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, российские оккупанты анонсировали запуск нового мариупольского телеканала, который будет называться "Новый Мариуполь".