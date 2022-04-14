В Минобороны просят жителей Киева повременить с возвращением в столицу

Министерство обороны просит жителей Киева, которые из-за боевых действий уехали из города, отложить возвращение в столицу. Об этом на Facebook написала замминистра обороны Анна Маляр.

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"В Киев еще рано возвращаться. Немного подождите. По состоянию на сегодняшний день сохраняется постоянная угроза применения противником ракетного вооружения по всей территории Украины. Динамика событий ближайшие недели будет показательна", — написала Маляр.

Ранее с такой же просьбой к киевлянам обратился и мэр столицы Кличко.

"Друзья! Сегодня еще рано массово возвращаться домой, в Киев. Мы опираемся исключительно на рекомендации военных, и они говорят, что сегодняшняя угроза еще достаточно велика. Это, во-первых, угроза ракетных обстрелов. А во-вторых, продолжается разминирование близлежащих территорий к столице, где, к сожалению, уже есть случаи гибели в результате подрывов на заминированных оккупантами территориях. Наша же ключевая задача – сохранить жизнь и покой людей. Потому пока спешить с возвращением в столицу не нужно. Возвращающиеся должны взвешивать все риски", — написал Кличко в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что хотя в Киеве пока спокойнее, чем было ранее, не стоит забывать, что целью агрессора была столица.

"Военные утверждают, что агрессор не изменил свои планы и может начать их реализовывать в любой момент. Поэтому нужно быть очень осторожными и прислушиваться к рекомендациям военных", — отметил городской голова.

Напомним, городской совет Бучи просит жителей города и близлежащих сел не возвращаться домой еще 1-2 месяца из-за большого количества мин в районе города.