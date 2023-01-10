В Минюсте назвали самые популярные имена для новорожденных во ІІ полугодии 2022 года

Во втором полугодии 2022 года самыми популярными женскими именами, которыми украинцы называли новорожденных, стали Анна, Анастасия, Вероника, София, Александра, Мария, Виктория, Милана, Соломия, Варвара и Ева.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщают в Министерстве юстиции. В свою очередь, наиболее распространенными именами для мальчиков стали Артем, Дмитрий, Иван, Максим, Михаил, Даниил, Владислав, Александр и Андрей.

В то же время, как отметила начальница управления в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния и проставления апостиля Ирина Дубиковская, не все новоиспеченные родители предпочитают простоту и лаконичность в этом вопросе.

"Смелость и творчество украинцев славно проявляется в выборе редко используемых и необычных имен для своих малышей, среди которых много оригинальных вариантов. Многие хотят выделиться и дать ребенку имя "не как у всех". Поэтому немало молодых родителей во II полугодии 2022 года решили проявить оригинальность и уникальность в выборе имени для своего младенца", - указала она.

Среди таких женских имен, которые приводят в Минюсте, были Мрия, Луна, Авиталь-Азалина, Мерьела, Сладислава, Квита, Ульпана, Мантикора, Николоз, Русалина, Юния, Джавелина, среди мужских – Искандер, Волислав, Марс, Велеслав, Ахиллес, Сармат, Светозар, Нимрод, Калеп, Ларс, Саркис, Стилиан, Хьюго, Никодим, Нектарий.

Источник фото: ua.depositphotos.com