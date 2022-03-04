В Минздраве рассказали, что делать при радиационной аварии

В Центре Общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины проинформировали о необходимых действиях граждан в случае радиоактивной аварии.

В Минздраве пояснили, что радиационная авария – это нарушение правил безопасной эксплуатации ядерно-энергетической установки, оборудования или устройства, при котором произошел выход радиоактивных продуктов или ионизирующего излучения за пределы их безопасной эксплуатации, что приводит к облучению населения и загрязнению окружающей среды.

Основными поражающими факторами таких аварий являются радиационное воздействие и радиоактивное загрязнение. Аварии могут сопровождаться взрывами и пожарами.

Из-за радиационного воздействия у человека могут быть нарушены жизненные функции различных органов (органы кроветворения, нервной системы, желудочно-кишечного тракта и других), а также может развиваться лучевая болезнь под влиянием ионизирующих излучений.

В Минздраве подчеркнули, что первое правило – слушать указания властей, ГСЧС и других учреждений, которые будут координированы на местах.

Действия при оповещении о радиационной аварии. Необходимо:

– оставаться в помещении или немедленно зайти туда;

– зайти в укрытие, подвал или внутрь здания;

– радиоактивный материал оседает на наружной стороне построек, поэтому лучше всего держаться как можно дальше от стен и крыши здания;

– забрать внутрь домашних животных;

– закрыть и заблокировать все окна и двери в помещении, не подходите к ним без необходимости;

– сделать многодневный запас воды в герметичных емкостях; продукты нужно завернуть в пленку и положить в холодильник или в шкаф;

– подготовить маску, респиратор или ватно-марлевую повязку для защиты органов дыхания;

– следить за сообщениями от спасателей ГСЧС, полиции, местных властей.

Медики также рассказали, что нужно делать, если необходимо выйти из укрытия:

– выходить только в случае необходимости; использовать при этом респиратор, плащ, резиновые сапоги и перчатки;

– не раздеваться на улице, не садиться на землю, не купаться в открытых водоемах, не собирать грибы или лесные ягоды;

– по возвращении домой снять верхний слой одежды. Так можно избавиться от 90% радиоактивного материала. Нужно делать это осторожно, чтобы не растрясти радиоактивную пыль. Одежду надо поместить в пластиковый пакет или герметичный контейнер и держать ее подальше от людей и домашних животных;

– умыться; если такая возможность есть, примите душ с мылом, голову помойте шампунем. Не использовать кондиционеры для волос, так как они могут закрепить радиоактивный материал на ваших волосах. Не тереться и не царапать кожу, чтобы радиоактивный материал не попал в открытые раны;

– если принять душ возможности нет, необходимо вымыть с мылом под проточной водой руки, лица и открытые части тела. Если доступа к воде нет, надо использовать влажные салфетки, влажную ткань. Обратить особое внимание на ваши руки и лицо протрите веки, ресницы, уши;

– надеть чистую одежду.

В Центре общественного здоровья также проинформировали о правилах безопасного питания:

– употреблять воду только из проверенных источников, пока спасатели или власти не сообщают о безопасности водопроводной воды, пока вода в бутылках будет оставаться не загрязненной. Упаковка защищает жидкость от радиоактивных веществ;

– кипячение водопроводной воды не избавляет от радиоактивных веществ. Нужно иметь запас воды в бутылках или других герметичных контейнерах. Напитки в холодильнике тоже безопасны для употребления;

– вода в других емкостях в вашем доме, таких как унитаз или водонагреватель, не будет содержать радиоактивные вещества. Водопроводную или колодезную воду можно использовать для мытья и упаковок пищи и воды;

– даже если водопроводная вода загрязнена, ее все равно можно использовать для обеззараживания. Любой радиоактивный материал, попадающий в поверхностные или подземные воды, будет разбавляться водой до очень низкого уровня и будет безопасен для мытья кожи, волос и одежды;

– пища из герметичных контейнеров (консервы, банки, бутылки, коробки и так далее) является безопасной. Также безопасна пища, которая хранилась в холодильнике или морозильной камере;

– перед открытием нужно протереть пищевые контейнеры влажной тканью или чистым полотенцем. Перед использованием протереть кухонные принадлежности влажной тканью или чистым полотенцем. Используемую ткань или полотенце надо положить в полиэтиленовый пакет или герметичный контейнер и оставить в недоступном месте, вдали от людей и животных.

Йодопрофилактика:

– при получении указаний нужно провести йодную профилактику, принимая в течение 7 дней по одной таблетке (0,125 г) йодистого калия, а для детей до 2-х лет – часть таблетки (0,04 г);

при отсутствии йодистого калия необходимо использовать йодистый раствор: три – пять капель 5% раствора йода на стакан воды, детям до 2-х лет – 1 – 2 капли.

Напомним, в ночь с 3 на 4 марта оккупационные войска РФ прорвались к городу Энергодар Запорожской области и обстреляли крупнейшую в Европе Запорожскую атомную электростанцию, в результате возник пожар в учебно-тренировочном корпусе.

В связи с этой ситуацией президент Украины Владимир Зеленский обратился к европейским лидерам.