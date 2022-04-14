В некоторых городах и селах Киевской области комендантский час продлили до нескольких суток

В Киевской области продолжается разминирование региона, поэтому в ряде населенных пунктов усилят комендантский час. Об этом сообщил глава Киевской ОГА Александр Павлюк. В целом в Киевской области комендантский час будет длиться с 21:00 14 апреля по 06:00 15 апреля.

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Но на территории Гостомельского и Иванковского поселковых советов, в городе Ирпень комендантский час усилят. В Гостомельском районе он будет действовать с 18:00 14 апреля до 6:00 20 апреля. На территории Иванковского поссовета – ежедневно с 20:00 до 6:00 с 13 по 18 апреля.

В Ирпене введенный комендантский час длится до 9:00 15 апреля, как и сообщалось ранее.

"Хотя наши силы обороны отстояли Киевскую область от захватчика, в память о боевых действиях осталось много взрывоопасных "сюрпризов". Спасатели и правоохранители проводят планомерную работу по разминированию территорий. Чтобы не подвергать жителей опасности, мы вынуждены усиливать некоторые меры", – объяснил глава Киевской областной военной администрации Павлюк.

Он подчеркнул, что пока идет разминирование территорий жителям лучше не возвращаться в Киевскую область.