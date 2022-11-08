В Одессе накрыли типографию по изготовлению фейковых справок о непригодности к военной службе

Полицейские разоблачили в Одессе подпольную типографию, изготовлявшую фальсифицированные справки и удостоверения с выводами о непригодности потенциальных призывников к прохождению военной службы по состоянию здоровья, которые могли использоваться для пересечения государственной границы Украины.

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Как сообщает Главное управление полиции в Одесской области, задокументировали преступную деятельность оперативники Департамента миграционной полиции Нацполиции и следователи ГУНП в Киевской области.

Отмечается, что поиск потенциальных клиентов, реклама услуг по изготовлению фальшивых документов и обсуждение расчетов конспирации осуществлялись исключительно в специально созданном Telegram-канале.

Стоимость одного пакета документов составляла 65 тысяч гривен. В него входили поддельные удостоверения военнообязанного, справка военно-врачебной комиссии и справка центра комплектования и социальной поддержки.

Деньги переводились на банковские карточки, оформленные на подставных лиц, которые также привлекались к отправке документов. Криминальный заработок, по данным правоохранителей, в отдельные дни составлял более 130 тысяч гривен.

По словам руководителя службы, при проведении следственно-оперативных мероприятий правоохранители установили местонахождение подпольной типографии и фотостудии, где изготовление поддельных документов было поставлено на конвейер. Обеспечивал ее работу 27-летний местный житель, у которого были соответствующие навыки цифровой обработки документов и их подготовки.

В ходе обыска следователи и оперативники изъяли оргтехнику с соответствующим программным обеспечением, оборудование для администрирования Telegram-канала и принтеры для высококачественной печати.

Фото: ГУ НП в Одесской области Фото: ГУ НП в Одесской области Фото: ГУ НП в Одесской области Фото: ГУ НП в Одесской области

Кроме того, изъято значительное количество цифровых файлов уже изготовленных справок, 66 готовых пакетов фальсифицированных документов. Также правоохранители изъяли печати и штампы центров комплектования и социальной поддержки, военно-врачебных комиссий, дата-штампы о пересечении границы и записи расчетов от клиентов.

Руководитель подпольной типографии задержан с поличным, ему сообщено о подозрении по части 2 статьи 332 (незаконная переправка лиц через границу) Уголовного кодекса, а суд отправил его под домашний арест. Продолжаются следственные действия, направленные на установление его возможных сообщников и привлечение их к уголовной ответственности.