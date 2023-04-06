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Общество
Дата публикации

В Офисе генпрокурора озвучили количество дел о жестоком обращении с животными

котенок
Фото: Pixabay

В течение января – марта 2023 года правоохранители зарегистрировали 83 уголовных правонарушения по поводу жестокого обращения с животными.

Об этом сообщил "Укринформ" со ссылкой на ответ Офиса генпрокурора на информационный запрос.

Согласно отчету, за январь-март 2023 года зарегистрировано 83 уголовных правонарушения, из них в 33 уголовных закрыто. В отношении 9 уголовных правонарушений есть производства, направленные в суд.

Отдельно в офисе проинформировали, что в течение прошлого года было зарегистрировано 326 уголовных правонарушений по поводу жестокого обращения с животными, из которых 176 было закрыто, а по 52 правонарушениям дела были направлены в суд.

Напомним, в январе в Киевской области было начато восстановление убежища "Бест Френдз", дважды пострадавшего от авианалетов и многочисленных обстрелов после начала полномасштабного российского вторжения.

Автор:
Михаил Шилин