В оккупированной Чаплинке проводятся массовые обыски

Во временно оккупированной Чаплинке Херсонской области усиливается давление на местных жителей со стороны оккупантов.

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Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

С 29 июня в поселке производится обыск всех частных гаражей. В случае отсутствия владельцев ворота гаража выламывают с помощью ББМ "Тигр".

Обыски проводятся очень тщательно – вплоть до перекопки грунта в подвалах в поиске тайников.

В помещении бывшей коммунальной аптеки оккупанты организовали работу собственного частного аптечного пункта. Медикаменты завозятся из оккупированного Крыма.

Присматривать за работой поставлен "свой человек", который осуществляет контроль и забирает наличные в конце рабочего дня.

Также в населенном пункте началась жатва. Весь урожай вывозится зерновозами в направлении Крыма. Одновременно производится окончательный вывоз зерна прошлогоднего урожая.

Напомним, в Херсонской области фиксируются нередкие случаи дезертирства российских военных. Главная причина побега – большие потери оккупантов из-за точных ударов украинской артиллерии.