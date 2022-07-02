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В оккупированной Чаплинке проводятся массовые обыски
Во временно оккупированной Чаплинке Херсонской области усиливается давление на местных жителей со стороны оккупантов.
Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
С 29 июня в поселке производится обыск всех частных гаражей. В случае отсутствия владельцев ворота гаража выламывают с помощью ББМ "Тигр".
Обыски проводятся очень тщательно – вплоть до перекопки грунта в подвалах в поиске тайников.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В помещении бывшей коммунальной аптеки оккупанты организовали работу собственного частного аптечного пункта. Медикаменты завозятся из оккупированного Крыма.
Присматривать за работой поставлен "свой человек", который осуществляет контроль и забирает наличные в конце рабочего дня.
Также в населенном пункте началась жатва. Весь урожай вывозится зерновозами в направлении Крыма. Одновременно производится окончательный вывоз зерна прошлогоднего урожая.
Напомним, в Херсонской области фиксируются нередкие случаи дезертирства российских военных. Главная причина побега – большие потери оккупантов из-за точных ударов украинской артиллерии.