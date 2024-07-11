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В ООН разработали платформу "Украина – это Дом": какая на ней будет размещена информация
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине (УВКБ ООН) разработало платформу для украинских вынужденных мигрантов и внутренне перемещенных лиц – "Украина – это Дом". На ней будет размещена исчерпывающая информация по вопросам пребывания украинцев за границей, их возвращения в Украину, программы поддержки жилья, трудоустройства и других видах помощи.
Об этом сообщает Министерство экономики Украины.
Согласно сообщению ведомства, об этом шла речь во время встречи министра экономики Украины Юлии Свириденко с представительницей УВКБ ООН в Украине Каролиной Биллинг. Участие в мероприятии также приняла заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.
Отмечается, что Минэкономики примет участие в наполнении платформы информацией об актуальных возможностях по трудоустройству, обучению, предпринимательству.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
По словам главы Минэкономики, создание условий для возвращения украинцев домой – одна из приоритетных задач, над которой сейчас работает государство. Правительство поставило целью создать условия для трудоустройства и создания собственных бизнесов украинцами, возможности приобрести собственное жилье на доступных условиях, внедрение инструментов для обучения и переквалификации.
"Мы благодарны нашим партнерам из Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине за создание ресурса, на котором украинцы в разных странах смогут получить актуальную информацию об экономических возможностях в Украине", - отметила Свириденко.
Какая информация будет размещена на платформе
Информационная платформа "Украина – это Дом" будет предоставлять исчерпывающую информацию о праве на дальнейшее пребывание в принимающих странах, а также вопросах, непосредственно касающихся возвращающихся в Украину.
Кроме того, там будут ссылки на правительственные программы поддержки, инструменты, доступные от партнеров и частного сектора в таких областях, которые касаются приобретения жилья, трудоустройства и других видов помощи.
В частности, платформа будет поддерживать внутренне перемещенные лица в Украине, предоставляя справочную информацию о льготах и доступных услугах.
Ссылка на платформу – https://ukraineishome.org/ru/.