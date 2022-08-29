В ОП подготовили справку о выплатах пострадавшим из-за войны

Офис Президента Украины при поддержке проекта Совета Европы "Дальнейшее развитие социальных прав человека в Украине" подготовил информацию о выплатах и гарантиях для пострадавших при исполнении служебных, трудовых, профессиональных обязанностей и членов их семей, других пострадавших.

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Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Так, в справке содержится информация для разных категорий пострадавших из-за войны войны – от военнослужащих, служащих, травмированных, ранения на передовой, и их семей, до детей, работников производств, волонтеров, а также журналистов и гражданских, пострадавших в результате российских авиаударов, обстрелов, бомбардировок.

Кроме того, в справке даны рекомендации по поводу того, куда нужно обращаться для получения выплат, какие документы следует предоставить, а также ссылки на соответствующие нормативно-правовые акты.

Информация будет постоянно обновляться с учетом изменений в законодательстве.

Напомним, что в Украине запускают Реестр поврежденного и разрушенного имущества.