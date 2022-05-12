В Орехове вводят комендантский час на трое суток, а Бердянск снова без связи

Россия не меняет своих планов по Украине, оккупации ее территорий и создания псевдореспублик в южных областях нашей страны, с этой целью продолжает вести вооруженную и информационную агрессию.

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Об этом сообщает Запорожская военная администрация.

"Воины Сил Обороны Запорожского края не уступают ни сантиметра своей земли, поэтому защищают рубежи, которые сегодня на протяжении дня находились под постоянными обстрелами со стороны оккупантов", - говорится в сообщении.

Для создания паники и уничтожения народа Украины агрессор целый день 11 мая обстреливал жилые районы и инфраструктуры Камышевашской территориальной общины. Российские военные разрушили около 60 домов жителей общины. В результате атаки трое гражданских граждан получили ранения разной степени тяжести, один человек погиб.

Не прекращали россияне и обстрелы Орехова. Третьи сутки подряд интенсивность артиллерийских атак по городу не утихают. Враг поставил цель уничтожить дома мирных жителей, студенческие общежития, больницу города. Вчера российская ракета попала в элеватор.

Решением Ореховского городского совета 13 мая 2022 с 18:00 начнется комендантский час на территории города. До 6 утра 16 мая горожанам будет запрещено находиться на улицах или в общественных местах без специальных пропусков. Из дома можно выходить только для того, чтобы спуститься в укрытие или выгулять домашнего питомца. В Ореховском горсовете просят с пониманием отнестись к введенным временным ограничениям.

По сообщениям местных жителей, на территории Розовской общины есть проблемы с мобильной связью. Оккупанты поселились в домах мирных жителей. Работы нет, поэтому единственная возможность заработать деньги - согласиться на предложение оккупантов и поехать в Мариуполь, чтобы разбирать завалы. При этом оплачивают такой труд захватчики не наличными, а пайками. Кроме того, россияне приказывают местным писать заявления на временное присоединение к псевдореспублике ДНР с последующим присоединением ее к РФ.

В Мелитопольском районе россияне продолжают мародерить. Сегодня стало известно, что оккупанты ограбили дорожно-ремонтные пункты Запорожского облавтодора и асфальтобетонные заводы в поселке Каменка и селе Обильное. Разграбили захватчики и базы ООО "Автомагистраль-Юг" в г. Мелитополь, г. Токмак и в селе Новополтавка. Также разграблена производственная база ООО "Дорожное строительство "Альтком".

Бердянцы во временно оккупированном городе снова находились в информационной блокаде из-за полного отсутствия мобильной связи и частично интернета. В Бердянске долго не работают крупные сети супермаркетов, закрываются промышленные предприятия и магазины, владельцы которых не соглашаются сотрудничать с оккупационными властями.

С начала войны по состоянию на 11 мая 2022 года на временно оккупированных территориях подтвержден 271 случай похищения людей. Сегодня в заложниках находятся 118 человек. Власть делает все возможное, чтобы вернуть украинцам свободу.

Напомним, в Запорожской области из-за повреждения линий электроснабжения без электричества остались 23 тысячи абонентов в 71 населенном пункте, без газа 71 тысяча в 87 населенных пунктах.