В Пенсионном фонде теперь доступен шеринг документов через "Дію"

В сервисных центрах Пенсионного фонда появилась новая возможность отправки документов через приложение "Дія". Теперь, кроме ID-карты, можно также отправлять карту налогоплательщика и свидетельство о рождении ребенка. Об этом сообщает прессслужба "Дии".

Функция позволяет быстрее получать услуги, в частности:

назначение и перерасчет пенсий, субсидий, льгот и страховых выплат;

назначение социальных услуг;

Выплата средств: изменение способа выплаты, банковских реквизитов, перевод пенсий по новому месту жительства, возобновление выплат;

Исправление или уточнение персональных данных в реестре застрахованных лиц;

Оформление и получение пенсионного удостоверения;

Получение справок ОК-5, ОК-7, выписок из электронного реестра листков нетрудоспособности и других документов;

Оформление пособия на погребение.

Напомним, также в июне стало известно, что Минсоцполитики внедряет портал, который будет иметь официальное название "Социальный веб-портал электронных услуг Минсоцполитики" и является частью Единой информационной системы социальной сферы (ЕИССС).

Как отметил заместитель министра социальной политики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Константин Кошеленко, внедрение Социального портала Минсоцполитики – важный шаг к эффективной цифровизации социальных услуг.