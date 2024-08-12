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В Пенсионном фонде теперь доступен шеринг документов через "Дію"

В Пенсионном фонде теперь доступен шеринг документов через "Дію"
Фото: прессслужба "Дія"

В сервисных центрах Пенсионного фонда появилась новая возможность отправки документов через приложение "Дія". Теперь, кроме ID-карты, можно также отправлять карту налогоплательщика и свидетельство о рождении ребенка. Об этом сообщает прессслужба "Дии".

Функция позволяет быстрее получать услуги, в частности:

  • назначение и перерасчет пенсий, субсидий, льгот и страховых выплат;
  • назначение социальных услуг;
  • Выплата средств: изменение способа выплаты, банковских реквизитов, перевод пенсий по новому месту жительства, возобновление выплат;
  • Исправление или уточнение персональных данных в реестре застрахованных лиц;
  • Оформление и получение пенсионного удостоверения;
  • Получение справок ОК-5, ОК-7, выписок из электронного реестра листков нетрудоспособности и других документов;
  • Оформление пособия на погребение.

Напомним, также в июне стало известно, что Минсоцполитики внедряет портал, который будет иметь официальное название "Социальный веб-портал электронных услуг Минсоцполитики" и является частью Единой информационной системы социальной сферы (ЕИССС).  

Как отметил заместитель министра социальной политики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Константин Кошеленко, внедрение Социального портала Минсоцполитики – важный шаг к эффективной цифровизации социальных услуг.

Автор:
Екатерина Краснодомская