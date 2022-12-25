В полиции ответили, отменят ли комендантский час в Украине в новогоднюю ночь

В ночь с 31 декабря 2022 на 1 января 2023-го смягчений относительно комендантского часа в Украине не будет, сообщила в телемарафоне пресс-секретарь председателя Национальной полиции Марианна Рев.

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"Люди должны понимать, что есть требования комендантского часа. Полицейские будут проверять людей, проверять их документы, доставлять в отделения полиции для установления личности или для проверки этого лица. Пиротехнические средства и их реализация, их использование практически на всей территории Украины прямо запрещены. Поэтому, конечно, полиция будет реагировать на такие случаи", - резюмировала Рева.

Она отметила, что вышедшие на улицу в новогоднюю ночь могут быть привлечены к ответственности за нарушение комендантского часа.

Как комендантский час будет действовать в новогоднюю ночь в разных областях Украины

Харьковская, Ивано-Франковская, Запорожская, Одесская, Полтавская, Тернопольская, Черкасская, Киевская области, Кривой Рог и Киев: с 23:00 до 05:00;

Львовская, Днепропетровская, Ровенская, Винницкая, Волынская, Житомирская, Николаевская, Хмельницкая и Черновицкая области: с 00:00 до 05:00;

Черниговская и Сумская области: с 23:00 до 04:00;

Донецкая и Луганская области: с 21:00 до 05:00;

Херсонская область: с 19:00 до 06:30;

Закарпатская область: комендантского часа нет.

Ранее в КГГА также отметили, что в Киеве не планируют отменять комендантский час во время празднования Нового года. При этом гирлянду на елке на Софийской площади будут точно включать на Новый год и на Рождество, а также будут пытаться и по вечерам, "чтобы киевляне могли почувствовать часть праздника".