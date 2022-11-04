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В приложении "Киев Цифровой" запустили голосование по возвращению исторических названий городским объектам
В приложении "Киев Цифровой" начался опрос общественного мнения о возвращении исторических названий городским объектам столицы.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Отмечается, что в перечень вошли 32 объекта – улицы, переулки, площади, современные названия которых связаны с Российской Федерацией и ее сателлитами.
Чтобы выразить свое мнение в приложении:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- Выбирайте "Электронная демократия" ⟶ "Опрос".
- Просматривайте список вопросов и нажмите "Принять участие".
Как сообщил заместитель председателя КГГА и руководитель цифровой трансформации Киева Петр Оленич, опрос продолжается до 13 ноября.
Все результаты будут переданы на рассмотрение Киевсовета.
Так, проспекту Победы в Киеве предлагают вернуть историческое название Берестейский, площади Победы предлагают вернуть историческое название Галицкая площадь, а переулок Герцена предлагают переименовать в Бабий Яр.
Полный список предлагаемых переименований в приложении "Киев Цифровой".
Отметим, что в Киеве активно идет процесс дерусификации.
Так, Киевский городской совет на заседании 27 октября переименовал более 40 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.