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Категория
Общество
Дата публикации

В приложении "Киев Цифровой" запустили голосование по возвращению исторических названий городским объектам

В приложении "Киев Цифровой" запустили голосование по возвращению исторических названий городским объектам

В приложении "Киев Цифровой" начался опрос общественного мнения о возвращении исторических названий городским объектам столицы.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что в перечень вошли 32 объекта – улицы, переулки, площади, современные названия которых связаны с Российской Федерацией и ее сателлитами.

Чтобы выразить свое мнение в приложении:

  • Выбирайте "Электронная демократия" ⟶ "Опрос".
  • Просматривайте список вопросов и нажмите "Принять участие".

Как сообщил заместитель председателя КГГА и руководитель цифровой трансформации Киева Петр Оленич, опрос продолжается до 13 ноября.

Все результаты будут переданы на рассмотрение Киевсовета.

Так, проспекту Победы в Киеве предлагают вернуть историческое название Берестейский, площади Победы предлагают вернуть историческое название Галицкая площадь, а переулок Герцена предлагают переименовать в Бабий Яр.

Полный список предлагаемых переименований в приложении "Киев Цифровой".

Отметим, что в Киеве активно идет процесс дерусификации.

Так, Киевский городской совет на заседании 27 октября переименовал более 40 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.

Автор:
Светлана Манько