В "Резерв+" появится QR-код: для чего он нужен

18 июня в мобильном приложении для военнообязанных "Резерв+" появится QR-код. Это приравнивает данные из электронного реестра с бумажным военно-учетным документом.

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Об этом сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин, пишет РБК-Украина.

"18 июня в приложении "Резерв+" появится QR-код. Это окончательно приравняет информацию из электронного реестра "Оберіг" к бумажному военно-учетному документу", - отметил Лазуткин.

Представитель Минобороны также напомнил, что уже около 1,6 млн военнообязанных, призывников и резервистов обновили военно-учетные данные в рамках вступления в силу закона о мобилизации.

В частности, среди них более 200 тысяч – женщины.

Отметим, в Украине всем военнообязанным планируется выдавать сертификат защитника. Это нужно для "смарт-мобилизации".

Напомним, Министерство обороны Украины рассматривает возможность внедрения функции электронного направления на прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК) для лиц со статусом "ограниченно пригодный" через приложение "Резерв+".

Приложение Резерв+

Напомним, что мобильное приложение Резерв+ для военнообязанных, призывников и резервистов, позволяющего обновить данные без посещения ТЦК заработало утром, 18 мая.

"Резерв+" является простейшим способом актуализации данных военнообязанных и уже доступен в 176 странах мира. С 18 мая через приложение Резерв+ свои данные обновили более 14 тысяч военнообязанных за границей в 124 странах. Лидерами стали Польша, Германия, Канада, Чехия, США, Великобритания, Испания, Литва, Нидерланды и Словакия.

Однако, долгожданное приложение для военнообязанных Резерв+, на которое разработчики потратили немало времени и средств, не оправдало надежд украинцев. Оно работало с ошибками, не давало авторизоваться через BankiD и, по мнению айтишников, несет скрытую угрозу.