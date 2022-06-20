В РФ окончательно запретили Facebook и Instagram, признав их экстремистскими

Московский городской суд отклонил жалобу на запрет в России Facebook и Instagram и окончательно признал продукты американской компании Meta экстремистскими, передает РБК. Запрет вступил в силу окончательно.

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В РФ Facebook заблокировали еще 4 марта, а Instagram – через десять дней. Тверской суд в Москве 21 марта признал деятельность этих социальных сетей экстремистской и запретил их на территории РФ. Затем в суд начали поступать жалобы, но на этот раз он поставил в этом вопросе точку.

Российская генпрокуратура утверждала, что компания, владеющая соцсетями Facebook, Instagram и мессенджером WhatsApp, распространяет призывы к насилию в отношении российских военных (судебное решение на WhatsApp не распространялось).

По мнению прокурора, Meta распространяет призывы к насилию в отношении граждан, нарушает их права, а также несет угрозу конституционному устройству РФ. Он заявил, что Meta создает альтернативную реальность, где есть агрессия к россиянам, и компания, по сути, политический инструмент в пользу США.