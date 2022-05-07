В РФ показали автозаки для инвалидов и женщин с младенцами

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России представила специальные автомобили (так называемые автозаки) для перевозки людей, передвигающихся на инвалидной коляске, а также женщин с детьми, передает Радио Свобода.

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В автозаках для людей с ограниченными возможностями есть специальные подъемники для инвалидных кресел.

Для осужденных женщин с детьми предусмотрены специальные автокресла. Новые автозаки показали на Всероссийском совещании руководителей медико-санитарных частей уголовно-исполнительной системы. Заместитель председателя ФСИН Василий Максименко заявил, что новые машины уже закупаются.

Создание новых автозаков в РФ, как предполагает издание, может быть связано с недавним решением Европейского суда по правам человека, в котором говорится, что условия перевозки людей в российских тюремных автомобилях "равносильны пыткам" из-за неудобства и тесноты.

Напомним, что в первый же день войны в России прошли митинги против военной агрессии в Украине. Традиционно участвовали и агрессивные силовики, которые арестовывали и избивали протестующих. За тот день было задержано более тысячи человек.