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В РФ выпускники школ смогут подписывать контракт без срочной службы
Глава комитета российской Госдумы по обороне Андрей Картаполов ("Единая Россия") предложил разрешить заключать контракты на службу в армии с выпускниками школ без трех месяцев срочной службы, как это требуется сегодня.
В то же время он предлагает законодательно запретить отправлять на вооруженные конфликты солдат, матросов, сержантов и старшин, которые отслужили менее четырех месяцев. Картаполов внес соответствующие изменения в другой законопроект, ранее принятый в первом чтении.
Его поправки рекомендованы комитетом Госдумы по обороне к принятию. Законопроект будет рассмотрен во втором чтении 28 июня.
Сегодня же, согласно действующему законодательству РФ, контракт без прохождения трех месяцев срочной службы могут заключать выпускники вузов и профессиональных учреждений.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, что в настоящее время российское командование разыскивает по всей РФ "забытые" запасы оружия, в том числе старые танки, базирующиеся на Дальнем Востоке. Это связано с тем, что за 100 дней войны российские войска израсходовали большую часть своего военного потенциала и через несколько месяцев им придется замедлять наступление.