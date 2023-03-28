В РФ запретили использовать образы муми-троллей

Финская компания Moomin Characters, руководимая наследниками писательницы и художницы Туве Янссон, отказалась выдавать новые лицензии на использование образов муми-троллей в России и не стала продлевать действующие соглашения.

Об этом сообщает российское издание "Медуза".

Отмечается, что Moomin Characters приняла такое решение из-за санкций, введенных в отношении России из-за вторжения в Украину, а также собственной позиции компании.

Оформление новых лицензий временно приостановили "в связи с происходящим в мире", сообщил сотрудник агентства Brand4rent, представлявший интересы Moomin Characters в России.

Как пишет издание, на прошлой неделе в Москве в связи с лицензией правообладателем отменили детский праздник "Весенний фестиваль муми-троллей", который планировали провести в торговом центре "Афимолл".

Отметим, Муми-тролли – центральные персонажи серии книг Туве Янссон о сказочных существах, ведущих человеческий образ жизни. Туве Янссон и ее брат Ларс создали Moomin Characters в 1958 году, сейчас управляют членами семьи Янссон. По лицензии Moomin Characters, среди прочего, выпускают фарфоровую муми-посуду – один из главных экспортных товаров Финляндии.