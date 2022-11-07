В Северодонецке оккупанты изъяли из стихийных могил 396 тел жертв своей агрессии

Оккупанты начали изымать из стихийных захоронений на территории Северодонецкой общины останки жертв собственной агрессии. Нашли тела 396 человек.

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Об этом сообщает Луганская областная военная администрация.

"Россияне захватили Северодонецк еще в начале лета, но у них была куча дел. Как не восстановить газоснабжение, не сделать отопление, не вывезти из города тонны мусора, не организовать образовательный процесс, потерять деньги, направленные на компенсацию за разрушенное имущество. Правда, так называемый "референдум" они организовать смогли", – отмечают в Луганской ОВА.

Там подчеркнули, что оккупанты дождались ноября, пока земля замерзнет, и начали изымать из стихийных захоронений на территории Северодонецкой общины остатки жертв российской агрессии. Нашли тела 396 человек.

"Следует отметить, что до мая включительно украинские власти совершали захоронение всех найденных погибших и умерших собственной смертью на кладбище возле Лесной Дачи", - отмечают в Луганской ОВА.

Также там сообщили, что если раньше северодончане, которым отопление так и не дали, рассчитывали перезимовать в окрестных селах, то недавно ехать туда стало крайне опасно.

В Боровском и Щедрищево проходят массовые обыски, захватчики изымают мобильные телефоны, некоторых людей вывозят в неизвестном направлении. Только из Смолянинового забрали около 30 человек. В опустевшие дома этого населенного пункта, а также Новоахтырки, заселяют частично мобилизованных россиян.

В ОВА также добавили, что "в Лисичанске произошел очередной "хлопок" – нанесено поражение по подразделению батальона "Ахмат". Потери оккупантов составили более 30 убитыми и до 15 человек ранены".

Напомним, полицейские завершили следственные действия на кладбище в Лимане, где после деоккупации были обнаружены два массовых захоронения. .