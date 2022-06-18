В СНБО опровергли данные о большом количестве погибших украинских воинов

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, у “деятелей”, которые заявляют о большом количестве погибших украинских военных нет возможности получить такую информацию.

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Об этом в интервью LIGA.net рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Я хочу еще раз обратиться к деятелям, рассказывающим, что у нас ежедневно 200, 300 и более людей на фронте (гибнут, – ред.). Кое-кто вообще о 1000 заявил… У них нет возможности получить такую информацию", - говорит Данилов.

Отвечая на вопрос могут ли такие заявления быть методом давления на западных партнеров, Данилов сказал, что не знает по каким причинам некоторые "деятели" делают такие заявления.

"Я не знаю, что это. Но нужно отвечать за свои слова. И когда речь идет о погибших, такого делать ни в коем случае нельзя. Этим нельзя жонглировать. Это не кегли и не цирк. Это жизнь людей. Если вы партнеры – вы садитесь и разговариваете", - подчеркнул он.

Напомним, что число подтвержденных ООН погибших мирных жителей Украины превысило 4,5 тысячи.