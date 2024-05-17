В США разыскали $4 млн, которые украинец маскировал под гуманитарную помощь

Агентство по розыску и менеджменту активов разыскало скрытые за рубежом активы гражданина Украины, подозреваемого в растрате 64 млн грн.

Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

По ее словам, благодаря успешному сотрудничеству АРМА и компетентных органов США удалось оперативно разыскать имущество за границей и передать эти сведения для ареста разысканной недвижимости и дальнейших процессуальных действий.

«Мы разыскали скрытые активы фигуранта уголовного производства, которые могут быть связаны с легализацией имущества, полученного преступным путем. Это объекты недвижимости, размещенные в США и счета в банковских учреждениях. Их совокупная стоимость составляет более 4 миллионов долларов США», - сообщил заместитель председателя АРМА Павел Великореченин.

По информации следствия, злоумышленник растратил имущество украинской компании на более чем 64 миллиона гривен.

Он перечислял средства компании на банковские счета компаний с признаками фиктивности. Маскировал свою деятельность под видом оказания гуманитарной помощи пострадавшим от войны украинцам.

Как сообщается, полученные данные об активах фигурантов направлены в соответствующий правоохранительный орган для дальнейшего наложения ареста и конфискации.

Ранее АРМА разыскало имущество должностных лиц благотворительного фонда, подозреваемых в незаконном сбыте транспортных средств. Злоумышленники незаконно сбыли 350 транспортных средств, которые были ввезены в Украину под видом гуманитарной помощи.