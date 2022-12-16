В УЕФА против прихода Шевченко к руководству УАФ, - журналист

Устранение Андрея Павелко с должности президента УАФ не будет одобрено УЕФА, как и предполагаемое избрание на эту должность Андрея Шевченко.

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Такой информацией располагает журналист Михаил Спиваковский, пишет издание terrikon.

"Я слышал такую версию, что Шевченко получил звонок из УЕФА. Это был его экс-коллега по Милану Звонимир Бобан, который сказал Шевченко не делать этого, потому что он испортит себе репутацию. Таким образом к власти не приходят. В УЕФА это вряд ли оценят", - сказал Спиваковский в эфире Ютуб-канала "ТаТоТаке".

Напомним, что именно с попытками сделать экс-футболиста Андрея Шевченко главой УАФ, журналист Константин Андриюк связывает информационную и уголовную атаку со стороны ОП на руководство Украинской ассоциации футбола. Он прогнозирует, что если бы Павелко под давлением сейчас ушёл в отставку, то и все дела против УАФ сразу бы закрыли.

Журналист Ольга Вытак, в свою очередь, сообщала, что с целью поставить Шевченка во главе УАФ против всех членов Исполкома организации тоже открыли уголовные дела, а протоколы с региональных представителей УАФ вообще собирали силовики.

О том, что проведённые по такому сценарию выборы в УАФ противоречат Уставу и навряд ли могут быть признаны УЕФА легитимными ранее также заявил футбольный журналист Игорь Бурбас.