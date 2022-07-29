В Украине будут способствовать трудоустройству безработных: Рада приняла законопроект

Верховная Рада 29 июля приняла за основу проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты по реформированию службы занятости, социальному страхованию на случай безработицы, содействию продуктивной занятости населения, в том числе молодежи, и внедрению новых активных программ на рынке труда.

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Наконец-то приняли за основу законопроект №6067 о содействии трудоустройству долгосрочных безработных путем предоставления компенсации работодателям расходов единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование", - отметил Железняк.

По его словам, этим документом предлагается ввести компенсации работодателям части расходов на оплату труда или единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за трудоустройство некоторых категорий зарегистрированных безработных, в частности, молодежи.

Он также позволит способствовать трудоустройству долгосрочных безработных путем предоставления компенсации работодателям расходов единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Как отмечено в пояснительной записке к законопроекту, предлагается также ввести предоставление финансовой помощи для начала предпринимательской деятельности. Порядок предоставления такой помощи, ее предельный размер должен утвердить Кабмин.

Отметим, более 4,4 тыс. работодателей воспользовались программой компенсации затрат на оплату труда за каждое трудоустроенное лицо из внутренне перемещенных. Работу получили почти 7,4 тыс. украинцев, вынужденных переехать в безопасные регионы.

Напомним, чтобы получить компенсацию за трудоустройство ВПЛ, работодатель должен отвечать следующим критериям:

стоять на учете как плательщик единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;

представить налоговую отчетность за 4 квартал 2021 года или весь 2021 год;

не являться бюджетной организацией или фондом социального страхования.

Работодатель должен заключить с внутренне перемещенным лицом трудовой контракт. Зарегистрировать данные о трудоустроенном лице можно через портал Действие. Через 5 календарных дней после этого необходимо подать заявку на получение компенсации, к которой добавить подтверждающие документы о выплате зарплаты и отчислении.