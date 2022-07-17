В Украине будут штрафовать нарушителей комендантского часа: названы суммы

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, предусматривающий административную ответственность за нарушение комендантского часа.

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Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Законопроект "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по введению административной ответственности за нарушение комендантского часа в условиях действия военного положения" №7553 был зарегистрирован 12 июля.

Инициаторами законодательной инициативы выступили народные депутаты Александр Юрченко, Евгений Яковенко, Артем Дмитрук, Анатолий Бурмич, Анна Скороход и Максим Ефимов.

"Главная задача законопроекта - устранение реальной угрозы жизни и безопасности лиц, интересам общества или государства, повышение обороноспособности, а также обеспечение общественного порядка во время действия военного положения", - отметили в пресс-службе ВРУ.

За первое нарушение согласно документу предполагается штраф от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 510 грн до 850 грн).

За второе - от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1 тыс. 700 грн до 3 тыс. 400 грн).