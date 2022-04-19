В Украине церкви на Пасху будут работать с соблюдением комендантского часа

На Пасху по юлианскому календарю (в ночь с 23 апреля на воскресенье, 24 апреля) храмы в Украине будут закрыты, сообщили как в Православной Церкви Украины (ПЦУ), так и в Украинской Православной Церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

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Традиционное освящение пасхальных корзин будет проводиться в храмах и на прилегающих территориях уже после комендантского часа в том или ином регионе. И это неудивительно, поскольку нарушение гражданами комендантского часа строго запрещено.

В Киеве, например, на службу можно будет выходить из дома с 5 часов утра.

Напомним, что вместе с тем власти призвали граждан быть бдительными и осторожными во время празднования Пасхи, поскольку в настоящее время в Запорожской, Николаевской, Одесской, Харьковской и Сумской областях могут активизироваться диверсионно-разведывательные группы РФ.

Несколько пропагандистских СМИ врага разместили информацию о том, что "из националистов сформировано более 70 мобильных групп на автомобилях, которые будут обстреливать из минометов православные храмы в Пасхальную ночь, чтобы затем обвинить в этом военных России".