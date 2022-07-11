В Украине обновили перечень громад, находящихся в зонах боевых действий и оккупации

В Украине обновлен перечень территориальных громад, которые по состоянию на 8 июля находятся в районах боевых действий или во временной оккупации. Все внутренне перемещенные лица этих громад получат денежную помощь от государства.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Всего в список вошли 9 областей Украины – это 311 громад.

В списке – территориальные громады Донецкой (66), Харьковской (51), Днепропетровской (7), Луганской (37), Запорожской (53), Херсонской (49), Николаевской (24), Сумской (19), Черниговской (5) областей.

В министерстве напомнили, что список формируется по согласованию Минобороны на основании предложений соответствующих областных, Киевской городской и военных администраций.

"Если вы зарегистрированы в какой-либо из указанных областей, но ваша громада отсутствует в этом перечне, советуем обратиться в свою военную администрацию (лично или через горячую линию) и уточнить информацию", — отметили в Минреинтеграции.

Отметим, украинцы, которые находятся на временно оккупированных, деоккупированных территориях или территориях, на которых идут активные боевые действия, а также внутренне перемещенные лица могут подать заявку на получение денежной помощи от международных организаций.

Напомним, Кабинет министров Украины принял постановление, упрощающее и ускоряющее постановку внутренне перемещенных лиц на учет и получение социальных выплат.

Также в Минреинтеграции призывают жителей Запорожской и Херсонской областей как можно быстрее эвакуироваться, чтобы Вооруженные силы могли освобождать эти территории, не подвергая опасности гражданское население.