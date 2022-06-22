В Украине освобождены от российских оккупантов 1026 населенных пунктов, - ОП

В Сумской, Черниговской, Житомирской и Киевской областях специалисты проводят разминирование, восстанавливают социальную и дорожную инфраструктуру. Также украинские защитники с начала широкомасштабного вторжения Российской Федерации освободили 1026 населенных пунктов от российских захватчиков.

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Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

По его словам, ежедневно проходят восстановительные работы в регионах. В частности, в Харьковской области постоянно работают над восстановлением разрушенной инфраструктуры. В Чугуеве, Дергачах и поселке Элитное проведены восстановительные работы на газопроводах и возобновлено электроснабжение после обстрелов.

В частности, в Сумской, Черниговской, Житомирской и Киевской областях проводят разминирование, восстанавливают социальную и дорожную инфраструктуру.

"Освобождено 1 026 населенных пунктов. Идет восстановление инфраструктуры на деоккупированных территориях. Продолжается подготовка фаст рекавери плана - это план по быстрому восстановлению жилья людей, школ, садов, медицинских учреждений, которые были разрушены в результате российского вторжения", - добавил Кирилл Тимошенко.

Напомним, что с начала войны пиротехнические подразделения ГСЧС обследовали более 61 тыс. гектаров и обезвредили около 140 тыс. взрывоопасных предметов.

На данный момент в разминировании нуждается территория площадью около 270 тыс. кв. км, включая оккупированные ныне территории.