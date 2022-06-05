В Украине планируют возобновить футбольные чемпионаты

Футбольные чемпионаты снова начнут проводить в Украине с августа, несмотря на активные боевые действия в стране. Об этом сообщил президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко, передает Associated Press.

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Известно, что Павелко уже провел соответствующие переговоры с президентом Владимиром Зеленским и главами ФИФА и УЕФА.

Напомним, Украина вынужденно отказалась от своих футбольных чемпионатов в феврале из-за полномасштабного вторжения России. При этом за три месяца ВСУ смогли освободить ряд областей, что послужило решению возобновить футбольные чемпионаты в некоторых регионах.

"Я говорил с нашим президентом Владимиром Зеленским о том, как важно, чтобы футбол отвлекал. Мы говорили о том, что футбол имеет очень большую силу, чтобы помочь людям думать о будущем. Мы говорили о том, что, возможно, футбол поможет нам думать о будущем", — рассказал Павелко.

Напомним, вышел фильм о борьбе сборной Украины по футболу в отборе к ЧМ. Картину создали продюсерами Павлом Черепиным, Тарасом Герегой, студией Heroes Films и компанией Эпицентр.