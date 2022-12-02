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В Украине появится Уполномоченный по международному гуманитарному праву
Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий инициирует создание института Уполномоченного по международному гуманитарному праву. Соответствующий законопроект уже в ближайшие дни будет зарегистрирован в Верховной Раде.
Об этом рассказала глава Минреинтеграции Ирина Верещук.
Отмечается, что ведомство представило проект Закона Украины "О применении и соблюдении норм международного гуманитарного права в Украине".
Одной из ключевых задач законодательной инициативы является введение новых институтов контроля соблюдения норм международного гуманитарного права (МГП) в Украине на уровне как исполнительной, так и законодательной ветвей власти.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Так, в законопроекте предусматривается введение института Уполномоченного по применению МГП как должностного лица исполнительной ветви власти.
Уполномоченный будет отвечать за реализацию международно-правовых обязательств Украины в области МГП. В частности, на него будет возложена задача контроля за соблюдением прав лиц, имеющих статус военнопленных.
Также уточнены задачи и статус Национального информационного бюро, созданного в соответствии с международными обязательствами. Оно действует на базе государственного предприятия при Минреинтеграции.
Впрочем, для надлежащего функционирования бюро должен быть другой статус и гарантии финансирования, подчеркнула Верещук.
Проект предлагает предоставить НИБу статус государственного учреждения. Это позволит обеспечить стабильность работы бюро и будет способствовать более эффективному взаимодействию с государственными органами власти и Международным Комитетом Красного Креста.
Кроме того, законодательной новацией будет введен постоянный парламентский контроль соблюдения норм МГП в Украине. Его будет осуществлять временная специальная комиссия, которая будет действовать во время вооруженного конфликта. Она будет рассматривать вопросы соблюдения прав и свобод людей в условиях войны, а также заботится о возвращении наших героев, находящихся в плену.
Законопроект уже в ближайшие дни будет зарегистрирован в парламенте.