В Украине участились случаи отравления угарным газом из-за отключения электричества

На фоне отключений электричества в Украине участились случаи отравления угарным газом.

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Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

"Спасаясь от холода и из-за отключения электроэнергии, граждане не соблюдают важные правила пожарной безопасности и используют несертифицированную продукцию для обогрева дома и приготовления пищи", - подчеркнули в ГСЧС.

В ведомстве сообщили, что в Закарпатье трое жителей города Хуст отравились угарным газом. Двое детей - 2009 и 2014 г.р. находятся в тяжелом состоянии. У женщины 1985 г.р. состояние средней тяжести. Вероятная причина отравления – неисправность отопительного прибора в частном жилом доме.

Всего за прошедшие сутки в Украине произошло 128 пожаров, из них 93 — в жилом секторе. Погибли 12 человек, пострадали — 7.

"В очередной раз призываем неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности. Берегите себя и свое имущество!", - отмечают в ГСЧС.

Ранее украинцам рассказали, как использовать генератор без риска для жизни и здоровья.