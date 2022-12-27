В Украину вернули тела 42 защитников

Офис Уполномоченного по пропавшим без вести совместно с силовыми структурами продолжают возвращать домой Героев, отдавших свою жизнь за Украину. 27 декабря состоялась очередная передача тел – в Украину вернули 42 погибших.

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Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

"Сегодня состоялась очередная передача тел – доставили 42 погибших", - говорится в сообщении.

Уполномоченный по пропавшим без вести Олег Котенко отметил, что работа по обмену не прекращается ежедневно, хотя процесс переговоров сложный и длительный.

В ведомстве напомнили, что в Украине работает горячая линия по вопросам пропавших без вести: 0 800 339 247.

Также о пропавшем человеке можно сообщить лично Уполномоченному по телефону: (099) 792-01-26 или отправить сообщение в Viber и Telegram по номеру: (095) 896-04-21.

Напомним, 6 декабря состоялась передача тел военнослужащих, отдавших свою жизнь за Украину. Удалось вернуть родным тела 49 защитников.