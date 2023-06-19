В условиях войны поддержка спорта стала еще большей необходимостью – Алексей Бахин

Глава ОО "Спортивная нация", волонтер и IT-предприниматель Алексей Бахин рассказал на своей странице в Facebook, почему важно продолжать поддержку спорта даже во время войны.

По словам Бахина, Украина уже скоро может победить в войне, но в стремлении к победе нельзя забывать о жизни "здесь и сейчас" для молодого поколения, чтобы не нанести вред будущему страны.

"В стремлении к Победе нельзя забывать о жизни "здесь и сейчас", потому что это мы, взрослые, можем себя в определенной степени ограничить, понимая, что сейчас для чего-то "не время". Но нельзя забывать о детях, ведь то, как они живут сейчас, чему они учатся, как развиваются - это влияет на то, какими они станут взрослыми, и какой станет Украина в "их время" , - отмечает президент "Спортивной нации".

Он рассказал, что еще до начала полномасштабной войны занимался развитием спорта в Киевской области, сосредотачиваясь на финансовой поддержке разных секций, чтобы улучшить условия для детей и тренерского состава.

"Сегодня, в условиях войны, поддержка спорта стала еще большей необходимостью, потому что из-за войны войны закрываются секции, исчезают возможности для активного досуга!" , – подчеркивает Алексей Бахин.

По его словам, потребность в спортзалах растет, потому что Киев и Киевская область приняли наибольшее количество ВПЛ среди всех регионов страны.

"Поэтому ОО "Спортивная нация" сосредотачивается на том, чтобы дать детям возможность тренироваться. В настоящее время в наших заведениях занимаются уже 120 учеников, но в планах - открытие новых залов и секций в Фастовском районе, а позже - в Киевской области в целом", - резюмировал президент ОО.