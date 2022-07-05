В ВСУ рассказали, как получить разрешение на выезд призывникам, резервистам и военнообязанным

Призывники, военнообязанные и резервисты для выезда за пределы своих районов, должны получить справку от территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), пояснил Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный.

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"Напоминаю, идет война. Вы нужны своему государству! Все, кто до сих пор не стоит или не возобновился на военном учете, должны это сделать. Те из вас, кто планирует выезд за пределы своих районов и областей, должны взять разрешение в ТЦК", — отметил он.

Залужный добавил, что никаких указаний на препятствование перемещению лиц в ближайшие дни со стороны военного командования не предоставлялось. А на сайте ВСУ объяснили, как получить ту же справку.

Впрочем, в Украине возникает юридическая коллизия, поскольку непонятно, как это все ввести на практике. И как это проконтролировать. Более того, сами юристы предоставляют разную трактовку заявлениям командования ВСУ.

Например, советница Залужного, координатор движения адвокатов Вооруженных сил Украины Евгения Рябека утверждает, что речь не идет о том, что для выезда из города, из области, из села в село или из района в район нужно брать разрешение.

По ее словам, речь идет просто о необходимости разрешения, когда лицо меняет место жительства или место регистрации. И нового здесь ничего нет.

Напомним, в военное время запрещается выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без разрешения руководителя соответствующего ТЦК и СП.

В случае, если необходимо покинуть место жительства или пребывания, нужно получить разрешение в территориальном центре, которое выдается сроком от 30 суток до года.

Также рассматривается дополнительное нормирование вопросов перемещения лиц, систематически пересекающих административные границы в связи со служебной или личной необходимостью.